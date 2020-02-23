Туск підтримав опозиційного кандидата на виборах президента Польщі



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Туск вже заявляв, що не симпатизує чинному президенту Анджею Дуді Фото: twitter.com/donaldtusk

Президентські вибори у Польщі відбудуться 10 травня

Експрезидент Європейської ради, голова Європейської народної партії Дональд Туск активно підтримуватиме кандидатку від ліберальної Громадянської коаліції, віце-маршалка Сейму Малгожату Кідаву-Блонську на посаду президента Польщі.

Про це Туск написав 23 лютого у Twitter, розмістивши спільне фото з Кідавою-Блонською.

«Щойно я прозвітував пані маршалок про повну бойову готовність! #Kidawa2020», – написав Туск.

Кідава-Блонська після зустрічі з Туском наголосила, що він – людина з величезним політичним досвідом, а його підтримка буде «значною».

Раніше Туск вже заявляв, що не симпатизує чинному президенту Анджею Дуді і підтримає Кідаву-Блонську на посаду президента РП.

Чинний президент Дуда кілька днів тому вже розпочав активну передвиборчу кампанію, вирушивши у поїздки по Польщі для проведення зустрічей з пересічними поляками спеціальним Дудабусом. Підтримку йому надає правляча правоконсервативна партія «Право і Справедливість» (PiS).

Як відомо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 10 травня, а можливий другий – 24 травня. До 26 березня кожен з кандидатів має зібрати 100 тис. підписів на свою підтримку і подати їх до Державної виборчої комісії країни.

Згідно з останніми соцопитуваннями, у першому турі президентських виборів Дуда станом на сьогодні випереджає усіх опонентів майже на 20%. Водночас, у другому турі його перевага скорочується до мінімуму.

Крім Кідави-Блонської, суперниками Дуди за посаду президента РП будуть голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, Роберт Бєдронь з Нової лівиці, Кшиштоф Босак з націоналістичної «Конфедерації» та незалежний журналіст Кшиштоф Головня.