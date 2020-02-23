Туск підтримав опозиційного кандидата на виборах президента Польщі
Туск вже заявляв, що не симпатизує чинному президенту Анджею Дуді
Президентські вибори у Польщі відбудуться 10 травня
Експрезидент Європейської ради, голова Європейської народної партії Дональд Туск активно підтримуватиме кандидатку від ліберальної Громадянської коаліції, віце-маршалка Сейму Малгожату Кідаву-Блонську на посаду президента Польщі.
Про це Туск написав 23 лютого у Twitter, розмістивши спільне фото з Кідавою-Блонською.
«Щойно я прозвітував пані маршалок про повну бойову готовність! #Kidawa2020», – написав Туск.
Кідава-Блонська після зустрічі з Туском наголосила, що він – людина з величезним політичним досвідом, а його підтримка буде «значною».
Раніше Туск вже заявляв, що не симпатизує чинному президенту Анджею Дуді і підтримає Кідаву-Блонську на посаду президента РП.
Чинний президент Дуда кілька днів тому вже розпочав активну передвиборчу кампанію, вирушивши у поїздки по Польщі для проведення зустрічей з пересічними поляками спеціальним Дудабусом. Підтримку йому надає правляча правоконсервативна партія «Право і Справедливість» (PiS).
Як відомо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 10 травня, а можливий другий – 24 травня. До 26 березня кожен з кандидатів має зібрати 100 тис. підписів на свою підтримку і подати їх до Державної виборчої комісії країни.