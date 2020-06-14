Екс-регіонал очолив черкаський штаб «Слуг народу»



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«Куклін не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади» - керівник обласного штабу

Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку

Керівником міського виборчого штабу партії «Слуга народу» став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін, пише 18000.

У п’ятницю його презентували народні депутати від партії «Слуга народу» Любов Шпак та Олег Арсенюк, а також керівник обласного штабу Олексій Пєчніков.

Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку.

Скріншот з сайту «Прочерк»

Зараз є директором Черкаського бізнес-коледжу.

За словами Пєчнікова, одним з критеріїв вибору голови міського штабу був «чистий бекграунд».

На питання про те, чи не суперечить даній умові політична біографія Кукліна, останній не відповів. Зате Шпак заявила, що політсила в даний час не керується принципом «нових осіб», з яким прийшла у владу. Вона зазначила, що може назвати людей, які не мають ніякого політичного минулого, але не мають досвіду, і їх результат «ніякий».

«Ми не будемо шукати нові обличчя, як це було раніше. Ми будемо цінувати професіоналізм і тих людей, у яких мета – розвиток громади», – сказала Шпак.

Пічників додав, що Куклін «не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади».

«На мою думку, людина, яка не вкрала, не є злочинцем, який має певний досвід…Як кажуть, нас колись хтось кудись привів», – сказав він.

Арсенюк у свою чергу зазначив, що Куклін має справу з молоддю, а «СН» – молодіжна молода організація.

«Тому це гідна кандидатура, яка може керувати осередком», – зазначив Арсенюк.

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