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    Політика

    Екс-регіонал очолив черкаський штаб «Слуг народу»

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    &laquo;Куклін не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади&raquo; -&nbsp;керівник обласного штабу - Екс-регіонал очолив черкаський штаб «Слуг народу»
    «Куклін не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади» - керівник обласного штабу

    Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку

    Керівником міського виборчого штабу партії «Слуга народу» став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін, пише 18000

    У п’ятницю його презентували народні депутати від партії «Слуга народу» Любов Шпак та Олег Арсенюк, а також керівник обласного штабу Олексій Пєчніков.

    Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку.

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    Скріншот з сайту «Прочерк»

    Зараз є директором Черкаського бізнес-коледжу.

    За словами Пєчнікова, одним з критеріїв вибору голови міського штабу був «чистий бекграунд».

    На питання про те, чи не суперечить даній умові політична біографія Кукліна, останній не відповів. Зате Шпак заявила, що політсила в даний час не керується принципом «нових осіб», з яким прийшла у владу. Вона зазначила, що може назвати людей, які не мають ніякого політичного минулого, але не мають досвіду, і їх результат «ніякий».

    «Ми не будемо шукати нові обличчя, як це було раніше. Ми будемо цінувати професіоналізм і тих людей, у яких мета – розвиток громади», – сказала Шпак.

    Пічників додав, що Куклін «не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади».

    «На мою думку, людина, яка не вкрала, не є злочинцем, який має певний досвід…Як кажуть, нас колись хтось кудись привів», – сказав він.

    Арсенюк у свою чергу зазначив, що Куклін має справу з молоддю, а «СН» – молодіжна молода організація.

    «Тому це гідна кандидатура, яка може керувати осередком», – зазначив Арсенюк.

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