Екс-регіонал очолив черкаський штаб «Слуг народу»
Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку
Керівником міського виборчого штабу партії «Слуга народу» став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін, пише 18000.
У п’ятницю його презентували народні депутати від партії «Слуга народу» Любов Шпак та Олег Арсенюк, а також керівник обласного штабу Олексій Пєчніков.
Куклін у 2010 році обирався до Черкаської міської ради від «Партії регіонів», де був п’ятим номером списку.
Скріншот з сайту «Прочерк»
Зараз є директором Черкаського бізнес-коледжу.
За словами Пєчнікова, одним з критеріїв вибору голови міського штабу був «чистий бекграунд».
На питання про те, чи не суперечить даній умові політична біографія Кукліна, останній не відповів. Зате Шпак заявила, що політсила в даний час не керується принципом «нових осіб», з яким прийшла у владу. Вона зазначила, що може назвати людей, які не мають ніякого політичного минулого, але не мають досвіду, і їх результат «ніякий».
«Ми не будемо шукати нові обличчя, як це було раніше. Ми будемо цінувати професіоналізм і тих людей, у яких мета – розвиток громади», – сказала Шпак.
Пічників додав, що Куклін «не поділяв ідеологію Януковича, тому він не є представником злочинної влади».
«На мою думку, людина, яка не вкрала, не є злочинцем, який має певний досвід…Як кажуть, нас колись хтось кудись привів», – сказав він.
Арсенюк у свою чергу зазначив, що Куклін має справу з молоддю, а «СН» – молодіжна молода організація.
«Тому це гідна кандидатура, яка може керувати осередком», – зазначив Арсенюк.