  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Сальвадору почав виступ на Генасамблеї ООН із селфі

    • Розсилка
    Президент Сальвадору почав виступ на Генасамблеї ООН із селфі
    Скріншот з YouTube

    Букела є активним користувачем соціальних мереж

    Президент Сальвадору Наїб Букела почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН з Селфі.

    Про це пише Reuters.

    Зокрема, підійшовши до трибуни Букела попросив аудиторію почекати секунду, дістав телефон і зробив Селфі.

    Читайте також

    «Повірте, набагато більше людей побачать цю Селфі, ніж почують цю промову», – заявив він.

    Після цього президент Сальвадора закликав присутніх змінюватися з часом. І підкреслив, що світовим лідерам варто робити більше для зв’язку з молоддю своїх країн.

    Відзначається, що колишній мер столиці Сан-Сальвадор, який вступив на посаду президента країни в червні, є активним користувачем соціальних мереж. У своїй промові він приписав свою перемогу на виборах своїй майстерності спілкування в соцмережі Facebook.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    #UNSelfie

    Публикация от Nayib Bukele (@nayibbukele)

    Нагадаємо, Іран запропонував перенести штаб квартиру ООН із США в іншу країну.

    Читайте також
    ООН селфі телефон Facebook президент Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ