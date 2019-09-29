Президент Сальвадору почав виступ на Генасамблеї ООН із селфі
Букела є активним користувачем соціальних мереж
Президент Сальвадору Наїб Букела почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН з Селфі.
Про це пише Reuters.
Зокрема, підійшовши до трибуни Букела попросив аудиторію почекати секунду, дістав телефон і зробив Селфі.
«Повірте, набагато більше людей побачать цю Селфі, ніж почують цю промову», – заявив він.
Після цього президент Сальвадора закликав присутніх змінюватися з часом. І підкреслив, що світовим лідерам варто робити більше для зв’язку з молоддю своїх країн.
Відзначається, що колишній мер столиці Сан-Сальвадор, який вступив на посаду президента країни в червні, є активним користувачем соціальних мереж. У своїй промові він приписав свою перемогу на виборах своїй майстерності спілкування в соцмережі Facebook.
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