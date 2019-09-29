Президент Сальвадору почав виступ на Генасамблеї ООН із селфі



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Скріншот з YouTube

Букела є активним користувачем соціальних мереж

Президент Сальвадору Наїб Букела почав свій виступ на 74-й сесії Генасамблеї ООН з Селфі.

Про це пише Reuters.

Зокрема, підійшовши до трибуни Букела попросив аудиторію почекати секунду, дістав телефон і зробив Селфі.

«Повірте, набагато більше людей побачать цю Селфі, ніж почують цю промову», – заявив він.

Після цього президент Сальвадора закликав присутніх змінюватися з часом. І підкреслив, що світовим лідерам варто робити більше для зв’язку з молоддю своїх країн.

Відзначається, що колишній мер столиці Сан-Сальвадор, який вступив на посаду президента країни в червні, є активним користувачем соціальних мереж. У своїй промові він приписав свою перемогу на виборах своїй майстерності спілкування в соцмережі Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #UNSelfie Публикация от Nayib Bukele (@nayibbukele) 26 Сен 2019 в 12:36 PDT

Нагадаємо, Іран запропонував перенести штаб квартиру ООН із США в іншу країну.