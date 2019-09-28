Rozetka готується зупинити бізнес



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Генеральний директор інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін

Владислав Чечоткін: Я впевнений, що закони №1053-1 та №1073 в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців

Rozetka готується зупинити бізнес. Про це заявив Генеральний директор інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

«Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців», - написав Чечоткін.

На перший погляд, як зазначив він, до закону про введення всезагальних касових апаратів №1053-1 питань бути не має. Обліку руху коштів бізнесу хоче домогтися кожна держава. Але диявол, як завжди, у деталях. Про них пізніше.

«Зараз напишу про закон №1073. Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про «неправильний» чек. Якщо буде доведено, що чек «неправильний», споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно. Водночас «неправильний» означає – немає в базі публічної податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний чи неправильний чек – вони вирішують на власний розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу у розмірі 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця», - пояснив Чечоткін.

Чомусь більшість бізнесів мовчить, мабуть, думають, що їх це не торкнеться, зазначає гендиректор інтернет-супермаркету.

«Ми в Rozetka категорично не підтримуємо цього закону. Про що я публічно висловився. Після чого вранці в день голосування «економіст» і один із головних «помічників» бізнесу Ілля Несходовський розмістив статтю про «підроблені» чеки Rozetka. Цей матеріал активно розганяли по інформаційному простору і використовували для того, щоб переконати депутатів у необхідності ухвалення закону. Проблема полягає в тому, що підроблені в цій ситуації не чеки Rozetka, а факти у статті. Rozetka видала чеки, які хтось «не пустив» або видалив із публічної бази податкової. От уже два тижні від дати публікації «чорнухи» ми спілкуємося з податковою, із НБУ та ще з купою держорганізацій, щоб з'ясувати, чому чеки є у внутрішній базі і їх немає у зовнішній. І ви думаєте, нам дали відповідь? Зате на нас і далі виливають помиї. Ми готуємося до зупинення бізнесу й людей із верткими очками та спітнілими ручками в магазинах – офісах відразу після набуття законом чинності», - роз’яснив Чечоткін.

«Поки порція бруду дісталася тільки Rozetka. Тому що я не побоявся заявити про свою позицію. Але незабаром перевірки будуть у всіх, до кого захочуть прийти. Тому я закликаю бізнес не мовчати. Щоб потім не було щемливо боляче за безцільно просрані роки», - підсумував підприємець.