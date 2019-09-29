Китай закликає ООН переглянути санкції проти Північної Кореї



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На переконання міністра, Північна Корея «продемонструвала готовність до діалогу»

Членам Ради безпеки ООН слід обговорити умови послаблення санкцій проти КНДР з огляду на прогрес у подоланні кризи на Корейському півострові, вважають у Пекіні.

Таку думку на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку висловив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Укрінформ.

«З огляду на розвиток подій на Корейському півострові Раді безпеки ООН необхідно розглянути послаблення пов’язаних із КНДР резолюцій заради заохочення до пошуку політичного розв’язання кризи», – зазначив Ван Ї, закликавши не згаяти таку можливість.

Очільник МЗС Китаю наголосив: «Зигзагоподібний курс останніх двох десятиліть демонструє знову й знову, що реалістичний шлях уперед – це пропагування паралельного прогресу в денуклеаризації, створенні мирових механізмів, урахування занепокоєнь усіх сторін та поступова розбудова довіри шляхом поетапних і синхронізовних дій».

На переконання міністра, Північна Корея «продемонструвала готовність до діалогу».

«Сподіваємося, що США зможуть зустріти КНДР на півдорозі», – наголосив Ван Ї.

Як повідомлялося, переговори між Вашингтоном і Пхеньяном щодо ядерного роззброєння Північної Кореї розпочалися торік у Сінгапурі, коли відбувся перший історичний саміт за участю Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Другий саміт, який пройшов у лютому цього року у В’єтнамі, зазнав невдачі.

Останнім часом переговори США та Північної Кореї щодо денуклеаризації призупинилися, однак лідери двох країн, як і раніше демонструють формальну готовність до діалогу.

Нагадаємо, Сполучені Штати посилюють свій режим санкцій і працюють з латиноамериканськими та європейськими лідерами для подальшого тиску на режим Мадуро.