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    У світі

    Іран запропонував перенести штаб квартиру ООН із США в іншу країну

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    ООН - це &laquo;дім миру, будинок спілкування&raquo; і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН - Ругані - Іран запропонував перенести штаб квартиру ООН із США в іншу країну
    ООН - це «дім миру, будинок спілкування» і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН - Ругані

    Іран звинуватив США в тому, що вони не видавали візи іранській делегації

    Президент Ірану Хасан Ругани запропонував перенести штаб-квартиру ООН з Нью-Йорка.

    Про це повідомляють іранські ЗМІ.

    Ругани зазначив, що ООН - це «дім миру, будинок спілкування» і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН.

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    «Це важливе рішення. Якщо нас запитають, то ми проголосуємо за те, щоб штаб-квартиру ООН перенесли у більш безпечну і гарну країну», - заявив Рухані, виступаючи на прес-конференції в Нью-Йорку.

    Як повідомлялося, високопосадовцям Ірану і членам їхніх родин заборонили в’їзд до США.

    Нагадаємо, США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Глава комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

    У свою чергу, американська сторона посилалася на технічний характер проблеми.

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