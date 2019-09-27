Іран запропонував перенести штаб квартиру ООН із США в іншу країну



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ООН - це «дім миру, будинок спілкування» і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН - Ругані

Іран звинуватив США в тому, що вони не видавали візи іранській делегації

Президент Ірану Хасан Ругани запропонував перенести штаб-квартиру ООН з Нью-Йорка.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Ругани зазначив, що ООН - це «дім миру, будинок спілкування» і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН.

Іран звинуватив США в тому, що вони не видавали візи іранській делегації

«Це важливе рішення. Якщо нас запитають, то ми проголосуємо за те, щоб штаб-квартиру ООН перенесли у більш безпечну і гарну країну», - заявив Рухані, виступаючи на прес-конференції в Нью-Йорку.

Як повідомлялося, високопосадовцям Ірану і членам їхніх родин заборонили в’їзд до США.

Нагадаємо, США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Глава комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

У свою чергу, американська сторона посилалася на технічний характер проблеми.