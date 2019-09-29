У Facebook готуються відбити втручання у вибори президента США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів e вибори президента США 2020 року за допомогою цієї соцмережі

У компанії Facebook не виключають появи модераторів на своїй платформі у зв'язку з імовірним втручанням у вибори президента США у 2020 році.

Про це інформує DW.

«Компанія Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів e вибори президента США 2020 року за допомогою цієї соцмережі. Про це заявив технічний директор компанії Майк Шрепфер», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Шрепфер упевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж у 2016 році. Він зауважив, що його завдання полягає у захисті користувачів від «поширення ненависті та пропаганди за допомогою штучного інтелекту».

Майк Шрепфер також назвав неминучим появу у Facebook модераторів, які будуть займатися подібними завданнями.

«Технічні ідеї необхідні, але багато рішень неможливі без допомоги людини», - констатував представник Facebook.

Нагадаємо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.