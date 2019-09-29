  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Facebook готуються відбити втручання у вибори президента США

    • Розсилка
    У Facebook готуються відбити втручання у вибори президента США

    Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів e вибори президента США 2020 року за допомогою цієї соцмережі

    У компанії Facebook не виключають появи модераторів на своїй платформі у зв'язку з імовірним втручанням у вибори президента США у 2020 році.

    Про це інформує DW.

    «Компанія Facebook очікує втручання іноземних суб'єктів e вибори президента США 2020 року за допомогою цієї соцмережі. Про це заявив технічний директор компанії Майк Шрепфер», - ідеться в повідомленні.

    Як зазначається, Шрепфер упевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж у 2016 році. Він зауважив, що його завдання полягає у захисті користувачів від «поширення ненависті та пропаганди за допомогою штучного інтелекту».

    Майк Шрепфер також назвав неминучим появу у Facebook модераторів, які будуть займатися подібними завданнями.

    «Технічні ідеї необхідні, але багато рішень неможливі без допомоги людини», - констатував представник Facebook.

    Нагадаємо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

    Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

    Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

    Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

    Читайте також
    США вибори Дональд Трамп адвокат Facebook президент Рудольф Джуліані
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ