Ізраїльська авіація вдарила по столиці Сирії



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Сирійські ЗМІ повідомляють, що сили ППО Сирії були задіяні для відбиття ракетної атаки

Літаки ВПС Ізраїлю в ніч на п'ятницю завдали ракетних ударів по цілях у районі столиці Сирії Дамаска.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

У свою чергу, сирійські державні ЗМІ повідомляють, що сили ППО Сирії були задіяні для відбиття ракетної атаки.

Поки немає даних про цілі ізраїльських ударів.

Ізраїльські військові періодично проводять такі ракетні обстріли території Сирії.

תיעוד התקיפות בדמשק והיירוטים pic.twitter.com/OKRJyPySd2 — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) February 13, 2020

Як правило, цілями стають об'єкти, на яких перебувають бійці ліванського угруповання Хезболла, які воюють в Сирії на боці Дамаску, або іранські військові радники.