Путін провів телефонні переговори з Меркель і Макроном
Президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель
Під час розмови сторони обговорили ситуацію в Сирії
Президент Росії Володимир Путін у четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє пресслужба Кремля.
Зазначається, що під час розмови сторони обговорили ситуацію в Сирії.
«Особливу увагу приділено питанням врегулювання сирійської кризи в контексті загостреної обстановки в Ідлібі в результаті агресивних дій екстремістських формувань проти сирійських урядових військ і мирних жителів», - йдеться в повідомленні.
Також була акцентована важливість недопущення негативних гуманітарних наслідків для цивільного населення
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