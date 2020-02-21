Путін провів телефонні переговори з Меркель і Макроном



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Президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель

Під час розмови сторони обговорили ситуацію в Сирії

Президент Росії Володимир Путін у четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили ситуацію в Сирії.

«Особливу увагу приділено питанням врегулювання сирійської кризи в контексті загостреної обстановки в Ідлібі в результаті агресивних дій екстремістських формувань проти сирійських урядових військ і мирних жителів», - йдеться в повідомленні.

Також була акцентована важливість недопущення негативних гуманітарних наслідків для цивільного населення