Ердоган звинуватив Росію в «різанині» в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган Фото: AFP

Турецький лідер погрожує знищувати сили сирійського режиму «скрізь», якщо турецькі солдати зазнають нових атак

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив Росію в «різанині» під час дій на підтримку уряду президента Сирії Башара Асада.

Турецький лідер погрожує знищувати сили сирійського режиму «скрізь», якщо турецькі солдати зазнають нових атак.

«Режим, підтриманий російськими силами та проіранськими бойовиками, постійно нападає на мирних жителів, здійснюючи масові вбивства та кровопролиття», – заявив Ердоган на зустрічі з депутатами парламенту з владної партії.

Москва, в свою чергу, звинувачує турецьку сторону в тому, що вона не «нейтралізувала терористів» у північно-західній сирійській провінції Ідліб – останньому притулку повстанців, які з 2011 року протистоять режиму Асада. Міністерство оборони Росії заявило, що присутність турецьких військ та бронетехніки в Ідлібі значно погіршує ситуацію в цій провінції.

Анкара в останні дні посилила свої позиції в Ідлібі сотнями військових машин, які перевозили артилерію та солдатів.

Туреччина за останні дев’ять днів втратили 14 солдатів і стверджує, що вбила у відповідь понад 100 сирійських військових, відданих президенту Башару Асаду.

Пряма критика Ердогана на адресу Москви – нечастий із 2015 року випадок. У 2015 році відносини Анкари та Москви різко погіршилися після того, коли Туреччина збила російський винищувач, що вдерся у її повітряний простір.