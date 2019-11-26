Президентські перегони у США: Блумберг склав повноваження посла ООН



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З 11 листопада Майкл Блумберг більше не є спецпосланцем ООН

Майкл Блумберг займав посаду спецпосланця ООН з клімату з 2014 року

Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг відмовився від посади спеціального посланника ООН з клімату за декілька днів до оголошення про свою участь в президентських перегонах в США.

Про це повідомив журналістам офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Пан Блумберг в листі від 11 листопада інформував генерального секретаря ООН про те, що відмовляється від своєї посади. З 11 листопада він більше не є спецпосланцем ООН, — сказав Дюжаррік. — Блумберг також подякував генсеку за його лідерство в боротьбі з кліматичними змінами, і ми дякуємо Блумбергу за його зусилля».

Блумберг займав посаду спецпосланця з 2014 року. Дюжаррік, відповідаючи на питання журналістів, високо оцінив його дії «по об’єднанню різних міст і їх мобілізацію на боротьбу зі зміною клімату».

Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

В оголошенні про початок своєї передвиборчої кампанії Блумберг пообіцяв покращити економіку країни, систему охорони здоров’я, освіти, довкілля, імміграційну політику. Блумберг також виступає за посилення законів, які регулюють використання вогнепальної зброї.

Дональд Трамп заявив, що Блумберг тільки зашкодить Байдену під час виборів.