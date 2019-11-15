Американський суд визнав, що ексрадник Трампа збрехав Конгресу
Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими міністерством юстиції США
Суд у США визнав винним радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна у наданні неправдивих свідчень Конгресу у справі про втручання Росії у вибори.
Про це повідомляє CNN.
«Присяжні визнали Роджера Стоуна винним у брехні Конгресу та в інших звинуваченнях у справі, що пролила світло на заяви президента Трампа щодо зламу електронних скриньок членів Демократичної партії у 2016 році», - зазначається в повідомленні.
Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими міністерством юстиції США, серед яких — надання неправдивих свідчень у Конгресі, перешкоджання правосуддю і тиск на свідків.
Як повідомлялося, офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який два роки розслідував втручання РФ у вибори в США, а також можливий зв'язок штабу Трампа з росіянами, порушив справу проти колишнього радника Трампа Стоуна.
Стоуна пов'язують з передачею викрадених хакерами листів демократів вебсайту WikiLeaks під час президентських виборів у США.
Колишній помічник Пола Манафорта Річард Гейтс підтвердив суду США, що Стоун знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити викрадені документи