Американський суд визнав, що ексрадник Трампа збрехав Конгресу



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Колишній радник президента США Роджер Стоун

Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими міністерством юстиції США

Суд у США визнав винним радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна у наданні неправдивих свідчень Конгресу у справі про втручання Росії у вибори.

Про це повідомляє CNN.

«Присяжні визнали Роджера Стоуна винним у брехні Конгресу та в інших звинуваченнях у справі, що пролила світло на заяви президента Трампа щодо зламу електронних скриньок членів Демократичної партії у 2016 році», - зазначається в повідомленні.

Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими міністерством юстиції США, серед яких — надання неправдивих свідчень у Конгресі, перешкоджання правосуддю і тиск на свідків.

Як повідомлялося, офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який два роки розслідував втручання РФ у вибори в США, а також можливий зв'язок штабу Трампа з росіянами, порушив справу проти колишнього радника Трампа Стоуна.

Стоуна пов'язують з передачею викрадених хакерами листів демократів вебсайту WikiLeaks під час президентських виборів у США.

Колишній помічник Пола Манафорта Річард Гейтс підтвердив суду США, що Стоун знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити викрадені документи