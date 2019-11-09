Трамп заявив, що Блумберг тільки зашкодить Байдену під час виборів



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Мільярдер Майкл Блумберг вступив у передвиборну гонку

Майкл Блумберг провалиться, зазначив Трамп

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг тільки нашкодить колишньому віце-президенту США Джозефу Байдену, якщо включиться в президентську гонку на стороні Демократичної партії.

Про це президент США Дональд Трамп під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом в штат Джорджія.

«Я давно знаю Майкла (Блумберга), якщо ви подивитеся назад ... Він говорив багато доброго про Трампа... Він став просто нічим... Він не матиме успіху. Думаю, він насправді зашкодить Байдену ... Маленький Майкл провалиться», — сказав Трамп.

«Немає нікого, проти кого мені більше б хотілося балотуватися, ніж проти маленького Майкла», — додав американський лідер.

Нагадаємо, ексмер Нью-Йорка 77-річний мільярдер Майкл Блумберг подав у п’ятницю документи на реєстрацію в якості кандидата від Демократичної партії США на первинних виборах в штаті Алабама.