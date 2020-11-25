Президентські вибори в Молдові: суд відхилив три скарги Додона

Ігор Додон подав до судів відразу три скарги за підсумками виборів, але всі вони були визнані неприйнятними

Апеляційний суд Кишинева визнав неприйнятними три скарги поки чинного президента Молдови Ігоря Додона на фальсифікації під час другого туру виборів.

Про це повідомляє видання Publika.

Зазначено, що перша скарга була подана вже наступного дня після виборів і стосувалася імовірної участі іноземних політиків у виборчій кампанії. Йдеться про президента і прем'єр-міністра Румунії, а також голову партії «Християнсько-демократичний союз» у Німеччині. Ця скарга була визнана суддями неприйнятною, оскільки вона не відповідала вимогам закону. До того ж Додон не навів чітких претензій, а також того, з ким він судиться.

У другому зверненні Ігор Додон скаржився, що виборцям на лівому березі Дністра нібито не дозволили голосувати. Ця скарга була визнана неприйнятною окружним судом Кишинева зі штаб-квартирою в секторі Ришкань, оскільки була подана пізно і не в день виборів, як того вимагає закон.

Третя скарга, визнана апеляційним судом неприйнятною, стосується нібито організованого перевезення виборців з діаспори для голосування за кандидата від проєвропейської партії «Дія і солідарність» Майю Санду.

Дві із цих заяв могли бути оскаржені не пізніше 21 листопада у Верховному суді.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента.

Як відомо, 15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.