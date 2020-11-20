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    Санду: Російські війська мають піти з Придністров’я

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    Майя Санду:&nbsp;<strong></strong>Придністров&rsquo;я наразі активно підтримується Росією - Санду: Російські війська мають піти з Придністров’я
    Майя Санду: Придністров’я наразі активно підтримується Росією
    Фото: European People's Party/Flickr

    Обраний президент Молдови Майя Санду наполягатиме на виведенні російських миротворців з Придністров'я

    Майя Санду вважає, що одного дня з’явиться геополітична можливість для возз’єднання Молдови, але для цього з невизнаної республіки мають піти російські війська. Про це Санду заявила в інтерв'ю Європейській правді.

    «Придністров’я – це регіон, який відколовся, куди представники конституційної влади Молдови не можуть навіть потрапити. І – так, Придністров’я підтримується Росією. В тому числі – і через постачання газу безкоштовно, і багатьма іншими шляхами», – зазначила обраний президент.

    Санду впевнена, що сторони знайдуть формат вирішення конфлікту.

    «І він має включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі», – заявила Санду.

    Санду додала, що Україні варто було б скористатися досвідом Молдови у вирішенні питання Донбасу – Кишинів вже знає, що м'який діалог не допоміг у поверненні Придністров’я.

    15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%. 

    Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

    Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

    На початку 1990 років, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту Кишинів погодився на прямий діалог з «владою» в Тирасполі. Росія була визнана посередником у врегулюванні конфлікту. Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.

    На території Придністров'я дислокується Оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї «миротворчою операцією».

     

    Теги: Росія Молдова Придністров'я Майя Санду
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