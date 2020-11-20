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    ЦВК Молдови офіційно оголосила про перемогу Санду на виборах

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    Майя Санду визнана обраним президентом - ЦВК Молдови офіційно оголосила про перемогу Санду на виборах
    Майя Санду визнана обраним президентом
    Фото: Prachatai/Flickr

    Тепер документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду

    Центральна виборча комісія Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента. Про це повідомляє Newsmaker.md.

    За словами голови комісії Доріна Чіміла, документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду.

    «Обраним президентом визнається кандидат Майя Санду, висунута «Партією дії і солідарності», яка отримала найбільше голосів на свою підтримку - 943 006», – заявив він.

    15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%. 

    Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

    Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

    Читайте також: Президент Санду. Нова політична реальність Молдови


    Теги: ЦВК Молдова Майя Санду
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