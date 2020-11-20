ЦВК Молдови офіційно оголосила про перемогу Санду на виборах

Тепер документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду

Центральна виборча комісія Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента. Про це повідомляє Newsmaker.md.

За словами голови комісії Доріна Чіміла, документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду.

«Обраним президентом визнається кандидат Майя Санду, висунута «Партією дії і солідарності», яка отримала найбільше голосів на свою підтримку - 943 006», – заявив він.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.



