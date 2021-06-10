Президенту Албанії оголосили імпічмент

Президента звинуватили у тому, що він не гарантував національну єдність і підтримав опозицію на нещодавніх виборах

Албанські депутати проголосували за імпічмент президенту Іліру Меті за порушення конституції перед виборами. Про це повідомляє Euronews

Як зазначає видання, голосування відбулося після звіту тимчасової слідчої комісії, яка дійшла висновку, що Мета порушив 16 статей конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня.

Мету звинуватили у тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на нещодавніх виборах.

У звіті комісії рекомендується усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Зазначимо, президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.

Минулі парламентські вибори в Албанії віддулися наприкінці квітня цього року. Впевнену перемогу у них здобули соціалісти на чолі з Еді Рамою. Проте, нинішні вибори в Албанії були важливі не стільки перемогою конкретної політсили, скільки прозорістю їх проведення, оскільки вільні і чесні вибори – головна умова для початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

А два останні роки більшість опозиційних депутатів не брали участі в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.

Парламент у Албанії обирається на чотири роки. Він складається з 140 депутатів.