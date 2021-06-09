Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» із Зеленським
Глава Кремля вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди»
Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путін» Павлу Зарубіну.
За словами Путіна, коли в України на рівні адміністрацій спитали, про що Зеленський хоче з ним говорити, «отримали відповідь: в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку».
Глава Кремля сказав, що «це важливий аспект ситуації в світі... але у нас в двосторонніх відносинах накопичилось стільки проблем, що потрібно було б говорити про це».
Також Путін вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди».
Коментуючи законопроєкт про корінні народи, президент РФ сказав, що це «удар по російському народу», а розподіл народів на корінні і некорінні «нагадує практику нацистської Німеччини».
Путін також пояснив, чому боїться вступу України в НАТО. Ще президент РФ відреагував на нову форму збірної України.
До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.
Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.
22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.
Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.