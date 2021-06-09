Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» із Зеленським

Глава Кремля вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путін» Павлу Зарубіну.

За словами Путіна, коли в України на рівні адміністрацій спитали, про що Зеленський хоче з ним говорити, «отримали відповідь: в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку».

Глава Кремля сказав, що «це важливий аспект ситуації в світі... але у нас в двосторонніх відносинах накопичилось стільки проблем, що потрібно було б говорити про це».

Також Путін вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди».

Коментуючи законопроєкт про корінні народи, президент РФ сказав, що це «удар по російському народу», а розподіл народів на корінні і некорінні «нагадує практику нацистської Німеччини».

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.