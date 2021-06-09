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    Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» із Зеленським

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    Володимир Путін готовий поговорити з Володимиром Зеленським про &laquo;міжнародну безпеку&raquo; - Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» із Зеленським
    Володимир Путін готовий поговорити з Володимиром Зеленським про «міжнародну безпеку»

    Глава Кремля вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди»

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

    Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путін» Павлу Зарубіну.

    За словами Путіна, коли в України на рівні адміністрацій спитали, про що Зеленський хоче з ним говорити, «отримали відповідь: в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку».

    Глава Кремля сказав, що «це важливий аспект ситуації в світі... але у нас в двосторонніх відносинах накопичилось стільки проблем, що потрібно було б говорити про це».

    Також Путін вкотре заявив, що в української влади «немає бажання виконувати Мінські угоди».

    Коментуючи законопроєкт про корінні народи, президент РФ сказав, що це «удар по російському народу», а розподіл народів на корінні і некорінні «нагадує практику нацистської Німеччини».

    Путін також пояснив, чому боїться вступу України в НАТО. Ще президент РФ відреагував на нову форму збірної України.

    До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

    Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

    22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

    Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Клімкін: Основна ідея для Путіна зараз – спровокувати громадянський конфлікт в Україні
    Теги: Росія Мінські угоди Путін політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» із Зеленським