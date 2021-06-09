  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Байден прибув до Європи: борт №1 сів на авіабазі у Британії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На авіабазі Джо Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США - Байден прибув до Європи: борт №1 сів на авіабазі у Британії
    На авіабазі Джо Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США
    Фото: PA

    Американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме вісім днів

    Літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    Як повідомила британська газета East Anglian Daily Times, таким чином американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме вісім днів.

    На авіабазі Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США. Президент виступить перед ними з промовою.

    Авіабаза Мілденхолл стала відправною точкою першого закордонного візиту Байдена. В ході європейського турне президент США проведе ряд зустрічей і візьме участь в декількох самітах.

    У четвер, 10 червня, Байден зустрінеться прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Детальніше читайте у матеріалі:
    Теги: США Джозеф Байден літак військові Велика Британія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден прибув до Європи: борт №1 сів на авіабазі у Британії