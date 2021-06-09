Байден прибув до Європи: борт №1 сів на авіабазі у Британії

На авіабазі Джо Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США

Американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме вісім днів

Літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

Як повідомила британська газета East Anglian Daily Times, таким чином американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме вісім днів.

Vožd je stigao!



The US President and First Lady Jill Biden touched down in Air Force One at RAF Mildenhall, Suffolk. pic.twitter.com/U881lAPs2y — Miriše proljeće (@JelenaDjurovic) June 9, 2021

На авіабазі Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США. Президент виступить перед ними з промовою.

ENGLAND: President Joe Biden and First Lady Dr. Jill Biden on their first international trip since the inauguration almost five months ago. President Biden gets the reception here in Suffolk at an army base. pic.twitter.com/zOq01UuFCF — Omar Moore (@thepopcornreel) June 9, 2021

Авіабаза Мілденхолл стала відправною точкою першого закордонного візиту Байдена. В ході європейського турне президент США проведе ряд зустрічей і візьме участь в декількох самітах.

У четвер, 10 червня, Байден зустрінеться прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.