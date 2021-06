Байден прибув до Європи: борт №1 сів на авіабазі у Британії

Літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

Як повідомила британська газета East Anglian Daily Times, таким чином американський лідер розпочав своє європейське турне, яке триватиме вісім днів.

Vožd je stigao! The US President and First Lady Jill Biden touched down in Air Force One at RAF Mildenhall, Suffolk. pic.twitter.com/U881lAPs2y

На авіабазі Байдена і його дружину Джилл зустрічали військовослужбовці США. Президент виступить перед ними з промовою.

ENGLAND: President Joe Biden and First Lady Dr. Jill Biden on their first international trip since the inauguration almost five months ago. President Biden gets the reception here in Suffolk at an army base. pic.twitter.com/zOq01UuFCF