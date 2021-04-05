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    Прихильники Трампа оголосили бойкот Coca-Cola

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    Прихильники Трампа стали називати Coca-Cola Wokea-Cola (гра слів зі словом &laquo;woke&raquo;, яким позначають &laquo;лібералізм&raquo; у негативному сенсі) - Прихильники Трампа оголосили бойкот Coca-Cola

    Прихильники Трампа стали називати Coca-Cola Wokea-Cola (гра слів зі словом «woke», яким позначають «лібералізм» у негативному сенсі)

    Керівник компанії Coca-Cola засудив зміни до виборчого законодавства у Джорджії. Це обурило ексглаву Білого дому

    Експрезидент США Дональд Трамп, а слідом за ним і його прихильники оголосили, що бойкотуватимуть продукцію компанії Coca-Cola, керівник якої засудив ухвалені республіканцями наприкінці березня зміни до виборчого законодавства штату Джорджія.

    Про це повідомляє Newsweek.

    У своїй заяві Трамп закликав бойкотувати компанії та організації, які публічно засудили рішення контрольованого Республіканською партією законодавчого органу штату Джорджія щодо змін у виборче законодавство.

    Зокрема, Трамп назвав авіаперевізника Delta, професійну бейсбольну лігу MLB та Coca-Cola, виконавчий директор якої Джеймс Квінсі до того говорив, що компанія «розчарована результатами голосування за зміни до виборчих законів Джорджії».

    Після цього заклик Трампа підхопили в соцмережах. Coca-Cola назвали Wokea-Cola (гра слів зі словом woke, яким позначають «лібералізм» у негативному сенсі), а напій на знак бойкоту пропонують замінити на Pepsi.

    Серед коментаторів, які долучилися до закликів бойкотувати Coca-Cola – голова Американської консервативної спілки США Мет Шлеп, якого називають наближеним до Трампа і його ексадміністрації.

    Наприкінці березня законодавчий орган Джорджії ухвалив зміни до виборчого законодавства штату.

    Серед іншого, зміни забороняють встановлювати урни для дострокового голосування на вулицях, кваліфікує роздавання води чи їжі в чергах на голосуванні як кримінальний злочин, а також надає право законодавцям назначати більшість членів (три з п’яти) в раду штату з питань виборів.

    Крім того, разі другого туру (якщо жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів) він проводитиметься через чотири тижні (а не дев’ять, як було), а строк дочасного голосування скорочується з трьох тижнів до одного.

    Раніше газета The New York Times повідомила, що команда Трампа хитрістю знімала з прихильників гроші на виборчу кампанію.

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США
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