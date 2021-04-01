Два офіцери поліції Капітолія подали позов проти Трампа

Офіцери Джеймс Блессінгейм і Сідні Гембі заявили, що прихильники Трампа атакували їх аерозольними хімікатами

Дональда Трампа звинуватили в підбурюванні натовпу до насильства, внаслідок чого поранення отримали десятки офіцерів

Двоє правоохоронців, які охороняли Капітолій під час його штурму 6 січня, подали позов проти експрезидента Дональда Трампа, звинувативши його в підбурюванні натовпу до агресії, внаслідок чого постраждали поліцейські.

Про це пише Bloomberg.

«Два ветерани поліції Капітолія, які чергували під час заворушень 6 січня, подали в суд на Дональда Трампа, звинувативши експрезидента в підбурюванні натовпу до насильства, внаслідок чого поранення отримали десятки офіцерів», – йдеться у повідомленні.

Офіцери Джеймс Блессінгейм і Сідні Гембі заявили, що прихильники Трампа атакували їх аерозольними хімікатами, в тому числі, перцевим та сльозогінним газом, внаслідок чого поліцейські дістали опіки очей та шкіри.

У позові міститься послідовний опис подій під час штурму Капітолія з точки зору правоохоронців, у тому числі, як нападники викрикували в обличчя поліцейським, що не поважають їхню службу.

При цьому вказується, що на додаток до фізичних травм, зокрема, офіцер Блессінгейм після облоги мав психологічні ускладнення та страждав від депресії

Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.