Команда Трампа хитрістю знімала з прихильників гроші на виборчу кампанію, – The New York Times

Банки і компанії, що випускають кредитні карти, були завалені скаргами щодо шахрайства з боку прихильників Трампа

У 2020 році команда кандидата в президенти США Дональда Трампа та компанія WinRed використовували схему, щоб автоматично підписувати донорів виборчої кампанії жертвувати більше грошей, аніж вони планували.

Про це повідомляє The New York Times.

На порталі цифрових пожертв для Трампа використовувався заздалегідь встановлений прапорець, який донори мали зняти вручну, щоб відмовитися від регулярних пожертв. Що ближче були президентські вибори, команда Трампа робила цю відмову тим більш «непрозорою»: зокрема, у червні 2020 року там з’явився другий прапорець, усередині компанії відомий як «грошова бомба» – він подвоював внесок донора.

Обробляла онлайн-пожертви компанія WinRed.

NYT зазначає, що незабаром банки і компанії, що випускають кредитні карти, були завалені скаргами на шахрайство з боку прихильників Трампа щодо пожертвувань, яких вони не збиралися робити. Повідомляється, що іноді суми пожертв сягали тисячі доларів. Донори зазвичай заявляли, що хотіли зробити пожертвування один раз або двічі, і тільки пізніше в своїх банківських виписках і рахунках за кредитними картками виявляли, що вони жертвували знову і знову. Повідомляється, що директива про права споживачів в Європі забороняє компаніям використовувати тактику відмови за замовчуванням для регулярних платежів.

За останні 2,5 місяці 2020 року кампанія Трампа, Республіканський національний комітет і їхні загальні рахунки видали онлайн-донорам понад 530 тисяч відшкодувань на суму 64,3 млн доларів. Уточнюється, що всі кампанії повертають гроші з різних причин, зокрема людям, які дають більше, ніж дозволено законом.

Представник Трампа Джейсон Міллер, як зазначається, применшив кількість скарг на шахрайство і загальну суму відшкодування в розмірі 122,7 млн доларів. Він сказав, що внутрішні записи свідчать, що предметом офіційних суперечок по кредитних картах були 0,87% транзакцій WinRed.

Однак, це все одно близько 200 тисяч спірних транзакцій, загальна сума яких, за словами Міллера, становила 19,7 млн доларів.

На питання, чи знав Трамп про використання такої схеми платежів, представники кампанії не відповіли.

Гіперагресивна практика зі збору коштів не зупинилася після того, як Трамп програв вибори. Кампанія продовжувала щотижнево знімати гроші шляхом попередньо відмічених полів аж до 14 грудня, коли Трамп зібрав десятки мільйонів доларів для свого нового комітету політичних дій Save America.