Трамп зареєструвався у соцмережі свого соратника

Трамп має намір використовувати платформу Campaign Nucleus для спілкування зі своїми прихильниками та ЗМІ

Ексглава Білого дому зареєструвався у соціальній мережі, щоб «подолати інформаційну блокаду»

Колишній президент США Дональд Трамп і інші представники Республіканської партії приєдналися до соціальної мережі Campaign Nucleus.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Campaign Nucleus дозволяє своїм користувачам відправляти електронні листи, текстові повідомлення та заяви в засоби масової інформації.

Соціальну мережу Campaign Nucleus в березні 2016 року створив прихильник Дональда Трампа та колишній менеджер передвиборчої кампанії Бред Парскейл.

Телеканал повідомляє, що колишній глава Білого дому зареєструвався у соціальній мережі, щоб «подолати інформаційну блокаду».

Трамп має намір використовувати платформу для спілкування зі своїми прихильниками та ЗМІ.

Зазначимо, Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа

Раніше стало відомо, що Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри».

Колишній президент США Дональд Трамп був відсторонений від роботи в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.