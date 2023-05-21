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Пригожин потролив Шойгу вітанням із днем народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пригожин потролив Шойгу вітанням із днем народження
Пригожин написав Шойгу знущальне вітання
фото з відкритих джерел

У вітанні немає жодного слова про військові чи управлінські таланти міністра

Засновник російської терористичної організації ПВК «Вагнер» Євген Пригожин знущально привітав з днем народження міністра оборони Росії Сергія Шойгу. У тексті листа Пригожин назвав Шойгу Президентом Російського географічного товариства та кавалером Мальтійського ордена. Вітання опублікувала пресслужба компанії «Конкорд», яка належить ватажку вагнерівців.

Пригожин зазначив, що Шойгу можна назвати непересічною людиною через його численні таланти, на розвиток яких він «витрачає величезну кількість свого часу».

Пригожин потролив Шойгу вітанням із днем народження фото 1

«Мало хто поєднує в собі здібності витонченого естета, художника-графіка, різьбяра по дереву, мисливця, любителя хокею, турботливого батька та тестя», – ідеться в тексті.

При цьому у вітанні немає жодного слова про військові чи управлінські таланти міністра.

Крім того, Пригожин нагадав, що Шойгу побудував карколомну кар'єру, пройшовши шлях від електрика і будівельника до міністра.

«Сподіваємося, що ви й далі радуватимете оточення своєю щасливою посмішкою!» – завершив своє знущальне вітання ватажок вагнерівців.

Раніше розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів. Публічний конфлікт між головою ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.

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Теги: військові

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