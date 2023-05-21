Пригожин потролив Шойгу вітанням із днем народження

У вітанні немає жодного слова про військові чи управлінські таланти міністра

Засновник російської терористичної організації ПВК «Вагнер» Євген Пригожин знущально привітав з днем народження міністра оборони Росії Сергія Шойгу. У тексті листа Пригожин назвав Шойгу Президентом Російського географічного товариства та кавалером Мальтійського ордена. Вітання опублікувала пресслужба компанії «Конкорд», яка належить ватажку вагнерівців.

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Пригожин зазначив, що Шойгу можна назвати непересічною людиною через його численні таланти, на розвиток яких він «витрачає величезну кількість свого часу».

«Мало хто поєднує в собі здібності витонченого естета, художника-графіка, різьбяра по дереву, мисливця, любителя хокею, турботливого батька та тестя», – ідеться в тексті.

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При цьому у вітанні немає жодного слова про військові чи управлінські таланти міністра.

Крім того, Пригожин нагадав, що Шойгу побудував карколомну кар'єру, пройшовши шлях від електрика і будівельника до міністра.

«Сподіваємося, що ви й далі радуватимете оточення своєю щасливою посмішкою!» – завершив своє знущальне вітання ватажок вагнерівців.

Раніше розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів. Публічний конфлікт між головою ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.

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