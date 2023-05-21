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Аркадій Бабченко Журналіст

Пригожин – замовник вбивства журналіста Бабченка

glavcom.ua
Навіщо Пригожину згадувати людину, яка ніяк з ним не перетинається?

Начхати, що там із Росією є, відбувається, і буде

Євген Пригожин навів список «журналістоподібних істот». Петербурзький бізнесмен Євген Пригожин різко висловився про журналістів, які мають у Росії статус іноземних агентів.

«У Росії існує низка журналістоподібних істот. До них належать Коротков, Муратов, Венедиктів, а також особи типу Невзорова, Бабченка, Шендеровича та далі за списком. Пропоную їх систематизувати і надалі не називати їх журналістами, опозиційними чи неопозиційними, а створити під них неологізм – «журнапропедрень».

Дивись, яка фігня, собачко. Я нічого не пишу про Росію. Мені начхати, що там із Росією є, відбувається, і буде. Росія мене цікавить лише як сторона війни. Як тільки орки будуть викинуті за рів із крокодилами – мені абсолютно на*рати на Росію.

Я нічого не пишу про Пригожина. Ось взагалі нічого. Навіть не пам'ятаю, коли я згадував його востаннє. Здавалося б. Ні на інформаційному горизонті Росії, ні на інформаційному горизонті Пригожина мене немає. Я – персонаж, що не існує в їх інформаційному полі. Ми не перетинаємось.

Навіщо тобі згадувати людину, яка ніяк з тобою не стикається? Чому вона сидить у тебе в пам'яті? Ай, зовсім не палишся, друже. Це до питання: а ти певен, що твоє вбивство замовив Пригожин? Впевнений.

Джерело
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Теги: вбивство журналіст Аркадій Бабченко

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