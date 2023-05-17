Протистояння Пригожина та російської влади: Буданов розповів, хто переможе

Напередодні Пригожин звернувся з претензіями до Шойгу та Герасимова

Вплив лідера «вагнерівців» на керівництво країни-агресорки не зменшився

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин переможе у протистоянні з російською владою. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв‘ю «Ісландії».

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Вплив Пригожина на керівництво країни-агресорки не зменшився. Проте після невдач у Бахмуті та заяв про недостатню кількість боєприпасів між керівником «вагнерівців» та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу й начальником генштабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим виник конфлікт.

«Куди це приведе? Як вони люблять казати: до військових трибуналів», – зауважив Буданов.

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Він додав, що конфлікт реальний, свідомий й обґрунтований. Крім того, Росія вже декілька разів намагалася його загасити. Глава розвідки переконаний: переможцем цього протистояння стане саме Пригожин.

До слова, керівники російських загарбників перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки Росії: Шойгу, Герасимов, Пригожин – розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів.

До слова, ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наразі перебуває у максимально невигідному становищі в Бахмуті: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина.

Крім того, за даними Politico, «вагнерівці» досі контролюють значну територію в Бахмуті.