Протистояння Пригожина та російської влади: Буданов розповів, хто переможе
Вплив лідера «вагнерівців» на керівництво країни-агресорки не зменшився
Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин переможе у протистоянні з російською владою. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв‘ю «Ісландії».
Вплив Пригожина на керівництво країни-агресорки не зменшився. Проте після невдач у Бахмуті та заяв про недостатню кількість боєприпасів між керівником «вагнерівців» та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу й начальником генштабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим виник конфлікт.
«Куди це приведе? Як вони люблять казати: до військових трибуналів», – зауважив Буданов.
Він додав, що конфлікт реальний, свідомий й обґрунтований. Крім того, Росія вже декілька разів намагалася його загасити. Глава розвідки переконаний: переможцем цього протистояння стане саме Пригожин.
До слова, керівники російських загарбників перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки Росії: Шойгу, Герасимов, Пригожин – розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів.
До слова, ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наразі перебуває у максимально невигідному становищі в Бахмуті: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина.
Крім того, за даними Politico, «вагнерівці» досі контролюють значну територію в Бахмуті.
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