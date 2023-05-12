Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни шукають винного: розвідка про конфлікт між ватажками окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни шукають винного: розвідка про конфлікт між ватажками окупантів
Юсов: «Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх»
фото з відкритих джерел

Ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки Росії

Публічний конфлікт між головою ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, йдеться в дописі ГУР.

Як відзначив Юсов, ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

«Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний», – пояснив Юсов.

Нагадаємо, у Росії запаси ракет «Кинджал» і «Калібр» перебувають на критичному рівні. Можливостей стрімкого нарощування виробництва немає.

Юсов наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

Проте певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

До слова, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: росія військові ГУР ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фсб незаконно утримує Леніє Умерову
ФСБ вивезла з СІЗО кримську татарку Леніє Умерову в невідомому напрямку
5 травня, 11:55
Блінкен заявив, що Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю для відвоювання територій
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
10 травня, 00:40
Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував
26 квiтня, 04:05
Загарбники посилюють заходи щодо виявлення нелояльного населення
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
2 травня, 07:14
Недалеко від Кримського мосту загорівся резервуар із нафтопродуктами
У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза (відео)
3 травня, 05:40
Окупанти намагаються пришвидшити процес паспортизації жителів захоплених територій України
Примусова паспортизація: як окупанти залякують мешканців Херсонщини
3 травня, 06:56
Прогнозується, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger
Росія відправляє на війну музейні експонати – CNN
8 травня, 16:15
Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня
Криваві провокації: Генштаб розкрив плани Кремля проти росіян на 9 травня
9 травня, 08:34
У Москві горів завод, де виробляють двигуни для винищувачів
У Москві горів завод, де виробляють двигуни для винищувачів
Сьогодні, 08:59

Політика

Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Росіяни шукають винного: розвідка про конфлікт між ватажками окупантів
Росіяни шукають винного: розвідка про конфлікт між ватажками окупантів
Легалізація Лукашенка. Гутерріш запросив диктатора на саміт ООН в Нью-Йорку
Легалізація Лукашенка. Гутерріш запросив диктатора на саміт ООН в Нью-Йорку
Китай готується скористатися поразкою Росії в Україні – FT
Китай готується скористатися поразкою Росії в Україні – FT
Перейменувати Калінінград і область хоче ще одна країна
Перейменувати Калінінград і область хоче ще одна країна
Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися: названо причину
Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
42K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
18K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
15K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
9593
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту