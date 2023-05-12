Росіяни шукають винного: розвідка про конфлікт між ватажками окупантів

Юсов: «Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх»

Ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після остаточної поразки Росії

Публічний конфлікт між головою ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а також головою генштабу Валерієм Герасімовим є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, йдеться в дописі ГУР.

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Як відзначив Юсов, ватажки окупантів перебувають у стресі й бентезі через невизначеність їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

«Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний», – пояснив Юсов.

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Нагадаємо, у Росії запаси ракет «Кинджал» і «Калібр» перебувають на критичному рівні. Можливостей стрімкого нарощування виробництва немає.

Юсов наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

Проте певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

До слова, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.