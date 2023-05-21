Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію

Пригожин заявив про взяття Бахмута 20 травня й оголосив про намір вийти з міста 25 травня

Захоплення Бахмута не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій

Навіть якщо заява ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина про захоплення Бахмута є правдою, взяття міста не має для них стратегічного значення, адже не дозволить виснаженим силам РФ створити плацдарм для подальших наступальних операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Пригожин заявив про взяття Бахмута 20 травня й оголосив про намір вийти з міста 25 травня.

«Перемога Пригожина над рештою районів Бахмута, про яку він заявляє, є суто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності. Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені силами групи «Вагнер», не є важливими ні з тактичної, ні з оперативної точки зору», – йдеться в повідомленні.

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За словами аналітиків, захоплення Бахмута не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій або будь-якої особливо сильної позиції, з якої можна було б захищатися від можливих українських контратак.

Як зазначається, українські контратаки на північ, захід і південний захід від Бахмута ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі Бахмута в найближчій перспективі.

Заява Пригожина про відхід, незалежно від того, чи вийде «Вагнер» із міста, чи ні, вказують на те, що Пригожин не має наміру продовжувати наступальні дії з метою просування безпосередньо на захід від Бахмута.

На думку аналітиків, сили «Вагнер» навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з Бахмута.

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Також «вагнерівці» навряд чи зможуть створити адекватну оборону або закріпити нещодавні здобутки в Бахмуті, достатні для запобігання українських контратак до 25 травня, навіть якщо заява Пригожина про виведення найманців є правдою.

Українські війська все ще перебувають у Хромовому та Іванівському і ведуть бої з російськими військами в Бахмуті та поблизу нього.

«Кухар Путіна» фактично заявив, що сили його ПВК проведуть оперативну паузу, відпочиваючи і відновлюючи боєздатність у польових тренувальних таборах у невстановлених районах, ймовірно, далеко від лінії фронту.

Українські офіційні особи повідомили, що станом на 20 травня українські сили все ще ведуть бої на невеликій ділянці на південному заході Бахмута. Українські сили продовжують тиснути на північний та південний фланги Бахмута. Крім того, українська артилерія все ще може наносити удари по російським силам у Бахмуті та навколо нього.

У звіті також наголошують, що відведення військ у контакті з противником є надзвичайно складним завданням, яке «Вагнер» навряд чи зможе виконати у п'ятиденний термін, запропонований Пригожиним.

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Експерти вважають, що заява Пригожина про намір відвести війська може бути грубою спробою ввести в оману українські війська і змусити їх провести контратаку через Бахмут.

мапа боїв: ISW

Нагадаємо, Міноборони України спростувало заяву Пригожина про взяття Бахмута.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.