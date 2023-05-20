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«Вагнерівці» близькі до знищення». ЗСУ пояснили заяву Пригожина про взяття Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Вагнерівці» близькі до знищення». ЗСУ пояснили заяву Пригожина про взяття Бахмута
Угруповування «Вагнер» практично розбите, тому Пригожин хоче якнайшвидше втекти з Бахмута
фото: Reuters

Наші захисники утримують низку будівель у Бахмуті

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» прагне якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого Бахмута, побоюючись, що невдовзі українські сили оточать місто. Так Сергій Череватий в коментарі для «Вільне радіо» пояснив чергову заяву «кухаря Путіна» про нібито взяття Бахмута.

Так, сьогодні, 20 травня, Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі міста, де стверджує, ніби його найманці повністю захопили населений пункт. До 25 травня вони нібито передадуть його під контроль бійців міністерства оборони Росії й підуть.

Водночас Череватий запевнив, що наші захисники утримують низку будівель у Бахмуті.

«Ми фактично витріпали його (Пригожина, – «Главком») дуже потужне угруповування. Воно близьке до знищення. Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. «Пацан сказав – пацан зробив», а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – «Главком»), бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповування «Вагнер» розбите», – пояснив військовий.

Нагадаємо, Міноборони України спростували заяву Пригожина про взяття Бахмута: у місті тривають важкі бої, ситуація критична, однак наші війська тримають оборону в районі «Літак»

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

Читайте також: Успішні контратаки руйнують мрії окупантів оточити ЗСУ в Бахмуті: оцінка ISW
Теги: Бахмут ПВК «Вагнер» ЗСУ

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