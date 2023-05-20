«Вагнерівці» близькі до знищення». ЗСУ пояснили заяву Пригожина про взяття Бахмута

Наші захисники утримують низку будівель у Бахмуті

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» прагне якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого Бахмута, побоюючись, що невдовзі українські сили оточать місто. Так Сергій Череватий в коментарі для «Вільне радіо» пояснив чергову заяву «кухаря Путіна» про нібито взяття Бахмута.

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Так, сьогодні, 20 травня, Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі міста, де стверджує, ніби його найманці повністю захопили населений пункт. До 25 травня вони нібито передадуть його під контроль бійців міністерства оборони Росії й підуть.

Водночас Череватий запевнив, що наші захисники утримують низку будівель у Бахмуті.

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«Ми фактично витріпали його (Пригожина, – «Главком») дуже потужне угруповування. Воно близьке до знищення. Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. «Пацан сказав – пацан зробив», а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – «Главком»), бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповування «Вагнер» розбите», – пояснив військовий.

Нагадаємо, Міноборони України спростували заяву Пригожина про взяття Бахмута: у місті тривають важкі бої, ситуація критична, однак наші війська тримають оборону в районі «Літак».

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.