Принц Чарльз назвав кліматичну конференцію «останньою рятівною соломинкою» планети

Принц наголосив, що через «величезні масштаби кліматичних проблем на кону опинилося майбутнє людства і самої природи»

Принц Уельський Чарльз назвав 26-ту Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), яка відкрилася сьогодні в Глазго, останньою рятівною соломинкою, здатною запобігти глобальним кліматичним проблемам. Про це спадкоємець британського престолу заявив на супутньому заході саміту Групи двадцяти (G20), який присвячений ролі приватного сектора в захисті навколишнього середовища, повідомляють ЗМІ.

«Буквально висловлюючись, це остання рятівна соломинка. Тепер ми повинні втілити прекрасні слова у ще більш прекрасні дії», – сказав він.

Старший син королеви Великобританії Єлизавети II зауважив, що в ситуації, коли «величезні масштаби кліматичних проблем» стали предметом обговорення не тільки ЗМІ, а й простих людей, «на кону виявилося майбутнє людства і самої природи».

«Безумовно, прийшов час відкласти в сторону наші розбіжності і скористатися цією унікальною можливістю запустити масштабне зелене відновлення, вивівши глобальну економіку на стійку траєкторію і таким чином врятувати нашу планету», – сказав принц Уельський.

Звертаючись до політиків, він звернув увагу на важливість залучення ресурсів приватного сектора, який «вже тут, готовий працювати з вами і готовий грати величезну за важливістю і здатну змінювати правила гри роль».

«Сьогоднішній стан планети буде визначати здоров'я, показники щастя і економічне процвітання прийдешніх поколінь», – зауважив спадкоємець британського престолу, додавши, що на нинішніх політиках лежить «величезна відповідальність перед ще не народженими поколіннями».

Зазначимо, що принц Чарльз – затятий захисник навколишнього середовища. Проте деякі критики вказують, що екологічно свідомий майбутній король літає на літаку більше, ніж будь-який інший член королівської сім'ї за останні роки.

72-річний принц Чарльз захоплений охороною навколишнього середовища і був одним з перших громадських діячів, які пропагують екологічно свідоме життя. На початку минулого року він запустив свою ініціативу Terra Carta, щоб спонукати компанії стати більш екологічними.

Нагадаємо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, візьмуть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрилася сьогодні в Глазго.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.



