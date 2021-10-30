Лідери країн G20 ухвалили запровадження мінімального світового податку

Ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, в ході якої уряди знижують корпоративний податок

Лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20, який сьогодні розпочався в Римі, повідомляє Reuters.

«Ми закликаємо розширений форум ОЕСР/G20 по боротьбі з мінімізацією оподаткування та виведенням прибутку швидко розробити типові правила та багатосторонні інструменти, узгоджені в детальному плані впровадження, з метою гарантувати, що нові правила набудуть чинності на глобальному рівні в 2023 році», – йдеться у прєекті рішення, який має бути ухвалений за підсумками дводенного саміту в неділю, 31 жовтня.

У жовтні 136 країн досягли угоди про мінімальний податок на глобальні корпорації, включаючи таких інтернет-гігантів, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було важче уникнути оподаткування, відкриваючи офіси в юрисдикціях із низькими податками.

«Це більше, ніж просто податкова угода, це зміна правил глобальної економіки», – сказав журналістам високопоставлений американський чиновник.

Як пише «Голос Америки», прем‘єр-міністр Італії Маріо Драгі привітав рішення G20: «Ми досягли історичної угоди щодо більш справедливої та ефективної міжнародної системи оподаткування».

Зазначається, що ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, так звані «перегони до дна», в ході яких уряди знижують корпоративний податок і втрачають важливі бюджетні надходження, а міжнародні корпорації переводять свої виробничі потужності та прибутки в юрисдикції з найнижчим рівнем оподаткування.

Раніше оглядачі заявляли, що встановлення єдиного податку може полегшити США завдання втримати у себе корпорації, навіть якщо буде затверджено масштабний плану з підтримки інфраструктури, який просуває президент США Джо Байден.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

Саміт став першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки. Але, на розчарування приймаючої сторони – Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі.

Нагадаємо, Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.