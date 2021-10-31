Російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому

Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті

У компанії Graff Diamonds підтвердили факт кібератаки

У результаті кібератаки на британську ювелірну компанію Graff Diamonds хакери заволоділи особистими даними відомих світових особистостей, наприклад зірок Голлівуду, спортсменів і політиків, зокрема експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Mail on Sunday.

Наразі хакери вже розмістили в даркнеті дані 11 тис. клієнтів Graff, а це лише 1% всіх викрадених файлів, стверджує ЗМІ. Серед цих файлів – списки клієнтів, рахунки-фактури, квитанції та інші документи.

Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті, або навіть коштовностями.

Компанія заявила, що поінформувала тих, чиї персональні дані могли бути викрадені.

В атаці підозрюється хакерське угруповання Conti, яке приписується Росії.

Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet.

До слова, харківська блогерка інсценувала своє викрадення та вимагала біткоїни у коханця з Росії.

Як повідомлялося, російському хакеру в США загрожує до 60 років в’язниці.