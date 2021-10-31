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    Російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому

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    Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті - Російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому

    Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті

    Фото з відкритих джерел

    У компанії Graff Diamonds підтвердили факт кібератаки

    У результаті кібератаки на британську ювелірну компанію Graff Diamonds хакери заволоділи особистими даними відомих світових особистостей, наприклад зірок Голлівуду, спортсменів і політиків, зокрема експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Mail on Sunday.

    Наразі хакери вже розмістили в даркнеті дані 11 тис. клієнтів Graff, а це лише 1% всіх викрадених файлів, стверджує ЗМІ. Серед цих файлів – списки клієнтів, рахунки-фактури, квитанції та інші документи.

    Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті, або навіть коштовностями.

    Компанія заявила, що поінформувала тих, чиї персональні дані могли бути викрадені.

    В атаці підозрюється хакерське угруповання Conti, яке приписується Росії.

    Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet.

    До слова, харківська блогерка інсценувала своє викрадення та вимагала біткоїни у коханця з Росії.

    Як повідомлялося, російському хакеру в США загрожує до 60 років в’язниці.

    Теги: ЗМІ США документи викрадення Велика Британія хакер darknet
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    Російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому