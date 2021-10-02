Стало відомо, які цілі переслідуватиме Україна на Конференції ООН зі зміни клімату

На конференції країни-учасники представлять своє бачення запобіганню кліматичних змін у світі

Конференція відбудеться 31 жовтня-12 листопада 2021 року у Глазго

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26. Про це повідомила пресслужба Мінекології.

Зазначимо, організаторами Конференції ООН зі зміни клімату – 26-ої сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (КС-26 РКЗК ООН) є Великобританія та Італія. Конференція відбудеться 31 жовтня – 12 листопада 2021 року у шотландському Глазго.

Захід спочатку мав пройти в листопаді 2020 року, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Цілями України на конференції є, серед іншого, захист своїх національних інтересів та представлення Україною розрахунків викидів парникових газів по Автономній Республіці Крим та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

А також – доступ до глобального кліматичного фінансування для реалізації цілей НВВ2 і презентація української системи МЗВ, яка вже розпочала свою роботу та є першим кроком до запуску системи торгівлі викидами парникових газів – економічного інструменту стимулювання скорочення викидів.

Едвардс зі свого боку зазначив, що Австралія готова співпрацювати з Україною у сфері впровадження основних положень Паризької угоди та розробки нових методів та технологій для зниження викидів парникових газів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, за якої промисловість повністю модернізується та зменшить викиди. Але цього можливо досягти лише через 10-12 років. Таку заяву президент України зробив на форумі «Україна 30.Екологія».

«Модернізація промисловості, яка не відбувалась в Україні досі, цього разу відбудеться. Ми говоримо про модернізацію великої промисловості, будь-якої, а не лише ТЕС. Але не вірте тому, хто каже, що можна реформувати згідно з нашими домовленостями і європейського досвіду лише за рік. Ні. Перехід на модернізовану промисловість відбудеться впродовж 10-12 років», – підкреслив президент.

Як відомо, законопроєкт про промислове забруднення № 4167, голосування по якому Верховна Рада вже двічі провалювала, передбачає перехід на європейські норми забруднення протягом 4 років. Ця норма піддалася чи не найбільшій критиці з боку європейських асоціацій та представників промисловості.

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