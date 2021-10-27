Королева Єлизавета II вирішила відпочити від публічних заходів

Раніше Єлизавета II скасувала поїздку до Північної Ірландії після появ на публіці з тростиною

Її Величність не поїде на саміт з клімату в Глазго

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26. Про це повідомляє Sky News.

Таке рішення 95-річна монарша особа прийняла після рекомендації лікарів взяти паузу та відпочити від публічних заходів. Водночас у Букінгемському палаці уточнили, що Єлизавета II, яка зараз здійснює свої обов'язки з Віндзорського замку, звернеться до делегатів, що зібралися, за допомогою записаного відеоповідомлення.

Єлизавета II відновила участь в офіційних заходах після нещодавньої госпіталізації

«Її Величність не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок, 1 листопада. Вона звернеться до делегатів (Конференції – ред.) за допомогою записаного відеозвернення», – заявили у Букінгемському палаці.

Зазначається, що королева Єлизавета ІІ, дотримуючись порад медиків щодо відпочинку, продовжує виконувати легкі обов’язки у Віндзорському замку.

Інші члени королівської родини будуть присутні на кліматичному заході.

Нагадаємо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

Раніше, Британська королева зустрілася з Біллом Гейтсом.