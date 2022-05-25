Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)

Принц Чарльз зустрівся з українцями, які прибули до Румунії

Принц Уельський відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті

Син королеви Великої Британії принц Чарльз прибув до Румунії з особливим візитом. Разом із Її Величністю Маргаритою, кронпринцесою Румунською, принц Уельський відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті та зустрівся з українськими біженцями.

Як ідеться в Instagram королівської сім'ї, румунський Червоний Хрест має добровольців уздовж кордону з Україною, які роздають їжу, воду, предмети першої необхідності та засоби гігієни. Також роздають тисячі SIM-карток, щоб люди могли підтримувати зв'язок зі своїми близькими. На сьогодні до Румунії прибуло майже 1 мільйон українців.

«Дякуємо всім у Центрі пожертвувань Romexpo, хто щодня безкоштовно роздає предмети першої необхідності, від продуктів харчування до засобів гігієни, одягу та взуття; а також надає соціальні послуги та консультації», – йдеться на сторінці в Instagram.

Принц Чарльз зустрівся не лише зі співробітниками центру, а й з українцями, які прибули до Румунії.

Нагадаємо, 18 травня у рамках Королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.