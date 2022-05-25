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    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)

    Принц Чарльз зустрівся з українцями, які прибули до Румунії - Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз зустрівся з українцями, які прибули до Румунії
    фото: clarencehouse/Instagram

    Принц Уельський відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті

    Син королеви Великої Британії принц Чарльз прибув до Румунії з особливим візитом. Разом із Її Величністю Маргаритою, кронпринцесою Румунською, принц Уельський відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті та зустрівся з українськими біженцями.

    Як ідеться в Instagram королівської сім'ї, румунський Червоний Хрест має добровольців уздовж кордону з Україною, які роздають їжу, воду, предмети першої необхідності та засоби гігієни. Також роздають тисячі SIM-карток, щоб люди могли підтримувати зв'язок зі своїми близькими. На сьогодні до Румунії прибуло майже 1 мільйон українців.

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    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)
    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)

    «Дякуємо всім у Центрі пожертвувань Romexpo, хто щодня безкоштовно роздає предмети першої необхідності, від продуктів харчування до засобів гігієни, одягу та взуття; а також надає соціальні послуги та консультації», – йдеться на сторінці в Instagram.

    Принц Чарльз зустрівся не лише зі співробітниками центру, а й з українцями, які прибули до Румунії.

    Нагадаємо, 18 травня у рамках Королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.

    Теги: росія окупанти війна червоний хрест Україна послуги Instagram харчування окупація Принц Чарльз #stoprussia
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    Принц Чарльз поспілкувався із українськими біженцями в Румунії (фото)