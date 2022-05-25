Харківщина: де точаться найбільш запеклі бої

Синєгубов назвав критичні точки в області

На Харківщині є кілька точок, де зараз тривають найзапекліші бойові дії. В яких саме місцях росіяни найжорсткіше атакують – розповів 25 травня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Посадовець зазначив, що російські війська зосередили свої зусилля на терорі, який спрямований на місцеве населення. Це стосується навіть звільнених від ворога населених пунктів.

«Найгарячіші запеклі бої тривають на північному напрямку та північно-східному напрямку. Звичайно, і на Ізюмському напрямку відбувається те саме. Ворог постійно намагається атакувати наші позиції», – сказав Синєгубов.

Однак він додав, що окупанти під час атак зазнають значних втрат. Українські воїни ліквідовують не лише росіян, а й багато їхньої техніки.

Також на Харківщині є вже багато населених пунктів, які звільнили від ворога. Голова ОВА зазначив, що там спостерігається така ж ситуація, як раніше була на Київщині.

Ворог при відступі робить замінування не лише адміністративних будівель, а й навіть дитячих садочків. Але неможливо почати повномасштабне розмінування, оскільки не припиняються артилерійські обстріли.

«Ми не можемо казати людям повертатися до себе додому навіть після звільнення територій. Адже ворог продовжує завдавати ударів по цих населених пунктах», – пояснив голова ОВА.

Такі удари в цей день були, зокрема, по місту Лозова, яке атакували ракетами, а також був обстріл Дергачів. Обстрілювали в цей день і Балаклію. Водночас у самому Харкові вже відносно спокійна ситуація.

Область досі під постійною загрозою

Наразі російські війська на Харківщині частково змінили стратегію та дійсно перейшли до оборони захоплених позицій. Тому Синєгубов підкреслив, що українській армії подекуди доводиться буквально «вигризати» і вибивати у ворога кожен метр землі.

Водночас нікуди не поділася загроза повторних наступів. На думку посадовця, росіяни можуть знову піти в наступ у цьому регіоні, як тільки побачить можливість. Сам Харків також буде й надалі залишатися стратегічною ціллю росіян.

Нагадаємо, влада Харкова попередила містян про авіаудар.

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