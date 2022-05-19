Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)

Члени королівської родини зустрілися з українцями, які прибули до Оттави шукаючи тимчасово прихистку через війну

18 травня у рамках Королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.

Від імені Президента України та українського народу посол передала подарунок Його Високості принцу Чарльзу відому марку «Укрпошти» про російський військовий корабель.

«Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. В той час як хоробрі українські військові захищають наш дім – Україну, багато наших громадян, знайшли прихисток в Канаді. Ми вдячні Канаді, Великій Британії та всім країнам Співдружності за підтримку в ці складні часи», – зазначила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Зустріч членів королівської родини відзначає важливу роль української громади Канади у підтримці народу України в протидії російській війні проти України. Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями, які прибули до Оттави шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження -– писанкарством, вишивкою, українськими піснями.

Візит королівської родини до Канади відбувається з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Для Його Високості принца Чарльза ця поїздка до Канади стала 19-тою.

Тим часом пес-сапер Патрон показав свою вишиванку й заінтригував роздумами про її меседж.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.