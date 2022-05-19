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    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)

    Візит королівської родини до Канади відбувається з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II - Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)
    Візит королівської родини до Канади відбувається з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II
    фото: Сhrystia Сhudczak

    Члени королівської родини зустрілися з українцями, які прибули до Оттави шукаючи тимчасово прихистку через війну

    18 травня у рамках Королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.

    Від імені Президента України та українського народу посол передала подарунок Його Високості принцу Чарльзу відому марку «Укрпошти» про російський військовий корабель.

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    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)
    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)
    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)
    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)
    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)

    «Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. В той час як хоробрі українські військові захищають наш дім – Україну, багато наших громадян, знайшли прихисток в Канаді. Ми вдячні Канаді, Великій Британії та всім країнам Співдружності за підтримку в ці складні часи», – зазначила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

    Зустріч членів королівської родини відзначає важливу роль української громади Канади у підтримці народу України в протидії російській війні проти України. Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями, які прибули до Оттави шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження -– писанкарством, вишивкою, українськими піснями.

    Візит королівської родини до Канади відбувається з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Для Його Високості принца Чарльза ця поїздка до Канади стала 19-тою.

    Тим часом пес-сапер Патрон показав свою вишиванку й заінтригував роздумами про її меседж.

    Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

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    Теги: росія окупанти війна посол корабель Україна окупація Принц Чарльз #stoprussia
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    Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)