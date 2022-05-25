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    Події в Україні

    Вибух в Умані: відомі деталі

    Під час повітряної тривоги уманчани стривожилися через гучні звуки - Вибух в Умані: відомі деталі
    Під час повітряної тривоги уманчани стривожилися через гучні звуки
    фото з відкритих джерел

    Обстрілу не було

    Звуки вибуху, що надвечір 25 травня чули мешканці Умані на Черкащині, не пов'язані ані з роботою протиповітряної оборони, ані з ракетними обстрілами. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

    «Ситуація на Черкащині контрольована. Попри затяжну тривогу, для нас минулось. Звуки вибуху, що чули уманчани, не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними обстрілами. Інцидент трапився у дворі одного з будинків. За попередньою інформацією, потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Подробиці будуть згодом», – написав він.

    Нагадаємо, сьогодні увечері лунала всеукраїнська повітряна тривога: вибухи були чутні у кількох областях.

    Як повідомлялося, існує небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Умань рятувальники Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    Вибух в Умані: відомі деталі