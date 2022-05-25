  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вибухи на Хмельниччині: що сталося в регіоні

    На щастя, &laquo;прильотів&raquo; не було - Вибухи на Хмельниччині: що сталося в регіоні
    На щастя, «прильотів» не було
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    По всій Україні лунали сирени

    Надвечір 25 травня в межах Хмельницького району мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Це спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

    «Інформація про вибухи в Хмельницькому недостовірна. Натомість сили ППО результативно спрацювали в межах Хмельницького району. Детальнішу інформацію надасть військова адміністрація», – написав Симчишин.

    Нагадаємо, сьогодні увечері лунала всеукраїнська повітряна тривога: вибухи були чутні у кількох областях.

    Згодом стало відомо, що звуки вибуху, що надвечір 25 травня чули мешканці Умані на Черкащині, не пов'язані ані з роботою протиповітряної оборони, ані з ракетними обстрілами.

    Як повідомлялося, існує небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів.

    Читайте також:
    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибухи на Хмельниччині: що сталося в регіоні