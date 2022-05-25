Вибухи на Хмельниччині: що сталося в регіоні

На щастя, «прильотів» не було

По всій Україні лунали сирени

Надвечір 25 травня в межах Хмельницького району мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Це спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Інформація про вибухи в Хмельницькому недостовірна. Натомість сили ППО результативно спрацювали в межах Хмельницького району. Детальнішу інформацію надасть військова адміністрація», – написав Симчишин.

Нагадаємо, сьогодні увечері лунала всеукраїнська повітряна тривога: вибухи були чутні у кількох областях.

Згодом стало відомо, що звуки вибуху, що надвечір 25 травня чули мешканці Умані на Черкащині, не пов'язані ані з роботою протиповітряної оборони, ані з ракетними обстрілами.

Як повідомлялося, існує небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів.

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