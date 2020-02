Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді, - ЗМІ



Королева зазначила, що Гаррі та Меган все одно лишаються дуже любими членами її родини Фото: instagram.com / theroyalfamily

За даними місцевих ЗМІ, королева категорично проти того, щоби Гаррі та Меган «продавали себе» під визначенням «королівські»

Схоже, покарання для принца Гаррі та Меган Маркл, які завдали образи Єлизаветі ІІ та решті родичів, тривають. Пара більше не лише більше не має права називатися «Їхніми високостями», а й узагалі використовувати щодо себе прикметник «королівські». Про це пише The Daily Mail.

За словами інсайдерів, королева категорично проти того, щоби Гаррі та Меган «продавали себе» під цим визначенням. І байдуже, що вони вже встигли зайнятися реєстрацією торгової марки Sussex Royal і вклали в це чимало грошей. Під цією торговою маркою планувалося випускати одяг, канцелярію, книги, освітні матеріали тощо. Назву Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, носить і новий благодійний фонд подружжя. На окремий вебсайт Sussexroyal.com Гаррі з Меган встигли витратити десятки тисяч фунтів стерлінгів. Схоже, дарма. Доведеться все перероблювати.

«Початковий план герцога та герцогоні Сассекських - бути наполовину діючими членами королівської родини - і не міг спрацювати», - зазначило джерело видання.

«Звісно, королева пояснила, що вони все одно лишаються дуже любими членами її родини», - додав інформатор.

Нагадаємо, «Мегзіт» став раптовим ударом у спину королівській сім'ї. Гаррі та Меган тримали підготовку в секреті та сповістили Чарльза з Вільямом за лише за 10 хвилин до того, як запустити новий сайт та видати сенсаційний пост в Instagram.