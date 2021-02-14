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    Меган Маркл та принц Гаррі чекають на другу дитину (фото)

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    Меган Маркл та принц Гаррі чекають на другу дитину - Меган Маркл та принц Гаррі чекають на другу дитину (фото)
    Меган Маркл та принц Гаррі чекають на другу дитину

    Подружжя опублікувало спільне фото з підписом «Вагітна»

    Герцог і герцогиня Сассекські вдруге стануть батьками.

    Про це CNN повідомив представник подружжя.

    «Ми можемо підтвердити, що син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі стане старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину», – цитує заяву видання.

    У своєму приватному Instagram подружжя опублікувало спільне фото з підписом «Вагітна».

    Подробиць щодо статі дитини та дати її народження поки що немає.

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    Допис, поширений M E G H A N & H A R R Y (@harry_meghan_updates)

    Нагадаємо, Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини в квітні 2020 року.

    Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

    Відтак, Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді.

    Теги: Меган Маркл дружина Instagram
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