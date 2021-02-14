Меган Маркл та принц Гаррі чекають на другу дитину (фото)
Подружжя опублікувало спільне фото з підписом «Вагітна»
Герцог і герцогиня Сассекські вдруге стануть батьками.
Про це CNN повідомив представник подружжя.
«Ми можемо підтвердити, що син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі стане старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину», – цитує заяву видання.
У своєму приватному Instagram подружжя опублікувало спільне фото з підписом «Вагітна».
Подробиць щодо статі дитини та дати її народження поки що немає.
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Нагадаємо, Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини в квітні 2020 року.
Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.
Відтак, Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді.