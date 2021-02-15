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    Єлизавета II відреагувала на вагітність Меган Маркл

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    Королева Великої Британії Єлизавета II&nbsp; - Єлизавета II відреагувала на вагітність Меган Маркл
    Королева Великої Британії Єлизавета II 

    Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину

    У Букінгемському палаці повідомили, що королева Великої Британії Єлизавета II «зачарована» новиною про очікування другої дитини принцом Гаррі та Меган Маркл.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Королева й вся королівська родина зачаровані новиною про очікування дитини Меган Маркл і принцом Гаррі. Ми бажаємо їм всього найкращого», – повідомили в палаці.

    Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину.

    Друга дитина герцога та герцогині Сассекських стане восьмою в черзі на королівський трон. Це буде п'ятий онук чи онучка принца Чарльза та покійної принцеси Діани й 10-й правнук або правнучка 94-річної королеви Єлизавети II і 99-річного принца Філіпа.

    У січні 2020 го принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що відмовляються від обов'язків членів королівської сім'ї, а в квітні того ж року вони перебралися жити в США.

    Нагадаємо, Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини в квітні 2020 року.

    Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

    Відтак, Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді.

    Теги: США Королева Єлизавета II Меган Маркл дружина
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