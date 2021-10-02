Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці розповіли, як назвали дочку

Пара вибрала для дочки ім'я італійського походження

18 вересня у королеви Єлизавети II народився дванадцятий правнук. 1 жовтня, сім'я нарешті розкрила ім'я дитини – дівчинку назвали Сієнною Елізабет.

Новина про ім'я з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram. Повідомлення супроводжувалося милим відбитком ніг малечі.

«Її Королівська Високість принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці назвали свою дочку Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Пара сказала: «У нас все добре, і Вольфі – найкращий старший брат Сієнни».

View this post on Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Також зворушливий пост написав чоловік принцеси Беатріс Едоардо у своїй соціальній мережі.

«Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Наше спільне життя тільки почалася, і мені не терпиться побачити все те дивовижне, що на нас чекає. Я відчуваю величезну любов і вдячність до моєї чудової дружини, маленької Сієнні і Вольфі (дитини від попередніх стосунків – ред.). Ці дні я ніколи не хочу забувати. Цього тижня один друг сказав мені найсолодше висловлювання... що з кожною дитиною у тебе росте абсолютно нове серце. Величезне дякую акушерці і чудовій команді лікарні Челсі і Вестмінстера», – написав новоспечений батько малечі.

Нагадаємо, що від моменту народження дівчинки в Мережі було кілька варіантів того, як її назвуть. Серед фаворитів букмекерів були такі імена: Олессандра, Флоренс, Вікторія, Єлизавета, Матильда, Франческа і Марія.

Однак, як бачимо, друге ім'я дівчинки – вгадали. Ймовірно, воно стало даниною поваги її прабабусі королеві Єлизаветі II.

Також відзначимо, що ім'я Сієнна має італійське походження і, ймовірно, було вибрано через італійське кореня чоловіка принцеси.

Нагадаємо, онука королеви Великої Британії Єлизавети II, принцеса Беатрис таємно вийшла заміж за свого коханого, італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці.