Британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж
Онука британської королеви після трьох скасованих весільних церемоній вийшла заміж за свого коханого - італійського мільйонера
Онука королеви Великої Британії Єлизавети II, принцеса Беатрис таємно вийшла заміж за свого коханого, італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці.
Пара повинна була одружитися в Королівській каплиці Палацу Святого Джеймса в кінці травня, проте через пандемію коронавірусу церемонія була відкладена на невизначений термін, пише Daily Mail.
Нинішня церемонія була проведена в таємниці від громадськості. На ній були присутні королева Єлизавета II і герцог Единбурзький, які обоє перебували в ізоляції в Віндзорському замку.
Нагадаємо, на відміну від весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принца Гаррі і Меган Маркл, принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, принцеса Беатріс планувала скромну закриту весільну церемонію. Пара оголосила про заручини у вересні 2019 року.
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Massive Congratulations to Edoardo Mapelli Mozzi and Princess Beatrice of York on your engagement.
Стосунки принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці почалися в жовтні минулого року на весіллі її молодшої сестри та онучки Єлизавети II Євгенії Йоркської. Там Беатріс зустрілася з сином друзів своїх батьків, з яким раніше бачилася. Вперше на публіці Беатріс та Едоардо з’явилися в лютому 2019 року.