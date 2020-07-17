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    Британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж

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    Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці - Британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж
    Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці

    Онука британської королеви після трьох скасованих весільних церемоній вийшла заміж за свого коханого - італійського мільйонера

    Онука королеви Великої Британії Єлизавети II, принцеса Беатрис таємно вийшла заміж за свого коханого, італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці.

    Пара повинна була одружитися в Королівській каплиці Палацу Святого Джеймса в кінці травня, проте через пандемію коронавірусу церемонія була відкладена на невизначений термін, пише Daily Mail.

    Нинішня церемонія була проведена в таємниці від громадськості. На ній були присутні королева Єлизавета II і герцог Единбурзький, які обоє перебували в ізоляції в Віндзорському замку.

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    #NEW Her Majesty the Queen and Prince Philip were seen driving to Windsor to watch Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi marrying secretly!

    Допис, поширений FAN PAGE (@princesseugenieofyork)

    Нагадаємо, на відміну від весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принца Гаррі і Меган Маркл, принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, принцеса Беатріс планувала скромну закриту весільну церемонію. Пара оголосила про заручини у вересні 2019 року.

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    Massive Congratulations to Edoardo Mapelli Mozzi and Princess Beatrice of York on your engagement.

    Допис, поширений Misan Harriman (@misanharriman)

    Стосунки принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці почалися в жовтні минулого року на весіллі її молодшої сестри та онучки Єлизавети II Євгенії Йоркської. Там Беатріс зустрілася з сином друзів своїх батьків, з яким раніше бачилася. Вперше на публіці Беатріс та Едоардо з’явилися в лютому 2019 року.

    Королева Єлизавета II весілля Велика Британія Меган Маркл
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