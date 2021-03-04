Чоловіка королеви Єлизавети ІІ прооперували

10 червня 2021 року принцу Філіпу виповниться 100 років

10 червня 2021 року принцу Філіпу виповниться 100 років

Принцу Філіпу зробили кардіологічну операцію

У середу, 3 березня, чоловіка британської королеви Єлизавети II, 99-річного герцога Единбурзького Філіпа прооперували в госпіталі Святого Варфоломія в Лондоні.

Як повідомляє Sky News із посиланням на Букінгемський палац, герцогу зробили кардіологічну операцію. Вона пройшла успішно.

Герцог Единбурзький залишатиметься у лікарні для відновлення ще на кілька днів

Нагадаємо, принца Філіпа госпіталізували 16 лютого через погане самопочуття до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні.

1 березня медики перевели його в госпіталь Святого Варфоломія для продовження лікування.

Нагадаємо, у січні королева Єлизавета з чоловіком зробили щеплення від коронавірусу.

10 червня принцу Філіпу виповнюється 100 років – він старший за королеву на п'ять років. 22 липня минулого року він офіційно передав один зі своїх титулів дружині принца Чарльза Каміллі, герцогині Корнуольскій.

Це був перший офіційний робочий вихід принца Філіпа з моменту його відходу від справ у 2017 році.