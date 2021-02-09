Британські ЗМІ: Королева Єлизавета позбавить принца Гаррі почесних титулів

Принц Гаррі не зможе виконувати обов'язки, накладених цими титулами, поки залишається в Каліфорні

Заради збереження військових титулів принц мусить повернутися додому

Експерти у справах британської королівської сім'ї вважають, що принца Гаррі позбавлять почесних військових титулів, які йому вдалося зберегти рік тому.

Про це повідомляє видання Daily Express.

У бесіді на британській радіостанції talkRadio Кевін О'Салліван і Чарлі Рей обговорили результат нового раунду переговорів між принцом Гаррі і королевою Єлизаветою II, який пройде в цьому році.

На думку О'Саллівана, рік тому королева поставила перед Гаррі умову: якщо він хоче зберегти військові титули, то повинен повернутися до Великобританії для виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

«Королева не вважає, що він їх заслуговує, поки прохолоджується в своїй каліфорнійській самоволці і не виконує свої обов'язки», – пояснив він.

Його співрозмовник дотримується тієї ж думки:

«Не можна всидіти на двох стільцях, – погодився Рей. – «Членом королівської сім'ї бути не хочу, але хочу, щоб титули залишилися у мене, і я, як і раніше, представляв королеву». Так не буває».

За його словами, принц Гаррі не зможе виконувати обов'язки, які мають на увазі ці титули, поки залишається в Каліфорнії.

Нагадаємо, Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини в квітні 2020 року.

Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

Відтак, Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді.