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    Британські ЗМІ: Королева Єлизавета позбавить принца Гаррі почесних титулів

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    Принц Гаррі не зможе виконувати обов'язки, накладених цими титулами, поки залишається в Каліфорні - Британські ЗМІ: Королева Єлизавета позбавить принца Гаррі почесних титулів
    Принц Гаррі не зможе виконувати обов'язки, накладених цими титулами, поки залишається в Каліфорні
    Фото з відкритих джерел

    Заради збереження військових титулів принц мусить повернутися додому

    Експерти у справах британської королівської сім'ї вважають, що принца Гаррі позбавлять почесних військових титулів, які йому вдалося зберегти рік тому.

    Про це повідомляє видання Daily Express.

    У бесіді на британській радіостанції talkRadio Кевін О'Салліван і Чарлі Рей обговорили результат нового раунду переговорів між принцом Гаррі і королевою Єлизаветою II, який пройде в цьому році.

    На думку О'Саллівана, рік тому королева поставила перед Гаррі умову: якщо він хоче зберегти військові титули, то повинен повернутися до Великобританії для виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

    «Королева не вважає, що він їх заслуговує, поки прохолоджується в своїй каліфорнійській самоволці і не виконує свої обов'язки», – пояснив він.

    Його співрозмовник дотримується тієї ж думки:

    «Не можна всидіти на двох стільцях, – погодився Рей. – «Членом королівської сім'ї бути не хочу, але хочу, щоб титули залишилися у мене, і я, як і раніше, представляв королеву». Так не буває».

    За його словами, принц Гаррі не зможе виконувати обов'язки, які мають на увазі ці титули, поки залишається в Каліфорнії.

    Нагадаємо, Британський принц Гаррі та його дружина, американська акторка Меган Маркл оголосили про намір вийти з королівської родини в квітні 2020 року.

    Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

    Відтак, Єлизавета ІІ заборонила Гаррі та Меган вживати слово «королівські» у їхньому бренді.

    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія
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