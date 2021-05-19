Прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування відносно компанії Трампа

Розслідування щодо організації Trump Organization вже не є чисто цивільним

Генеральна прокуратура Нью–Йорка почала розслідування відносно компанії експрезидента США Дональда Трампа Trump Organization. Про це повідомляє NBC News.

«Ми поінформували Trump Organization, що наше розслідування щодо організації вже не є чисто цивільним. Зараз ми активно ведемо розслідування в кримінальному ключі спільно з районною прокуратурою Манхеттена», – йдеться в повідомленні.

Раніше співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів провели в квартирі колишнього мера Нью-Йорка і особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа «Руді» Джуліані.

Сам Джуліані назвав цей обшук «безконтрольним», проведеним в спробі «підставити» господаря квартири.

В ході обшуку, федеральні агенти винесли всі електронні девайси – комп'ютери та іншу оргтехніку.

Руді Джуліані пред'явили підозру в порушенні американського Закону про реєстрацію іноземних агентів, за версією ФБР він не зареєструвався як іноземного агента від імені неназваного українського чиновника.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.