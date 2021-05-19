Сьогодні відбудеться зустріч Блінкена й Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії під час міністерської сесії Арктичної ради

Переговори Блінкена й Лаврова відбудуться в другій половині дня

Анонсована зустріч глав зовнішньополітичних відомств США й Росії відбудеться сьогодні ввечері, 19 травня, на полях Арктичного саміту в столиці Ісландії. Про це йдеться в розкладі роботи керівництва Держдепартаменту США.

Зокрема, в графіку сказано, що переговори Блінкена й Лаврова відбудуться в другій половині дня.

На початку переговорів до зйомок будуть допущені камери з офіційних пулів обох сторін. Зазвичай решта зустрічі відбувається за зачиненими дверима.

Блінкен в період з 16 до 20 травня здійснює візити в Данію, Ісландію і Гренландію. Під час візиту до Данії Блінкен обговорить протистояння Росії в Арктиці.

До слова, посол Німеччини вважає, що у наступні 5-8 років «Північний потік-2» для України не буде великою проблемою.

Зазначимо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік-2».

Нагадаємо, Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».

Вже цього літа Росія планує добудувати скандальний газопровід «Північний потік-2». У цей же час планується і запустити перші обсяги газу у бік Німеччини.