У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули

В Окленді, штат Каліфорнія, США, невідомий відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини. Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.

Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.

Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особу.

Two teenagers were killed when someone opened fire on their party bus, once on an Oakland freeway & again on city streets. One was a 19-year-old woman whose daughter turns 3 this week. Another was only 16. @CHP_GoldenGate investigating w/@oaklandpoliceca. https://t.co/ofnRsbVSqQ pic.twitter.com/2W9dUwHSDl