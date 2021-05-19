  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули - У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули
    У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули

    Поліція займається пошуками зловмисника

    В Окленді, штат Каліфорнія, США, невідомий відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини. Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.

    Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.

    Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особу.

    За інформацію про нього оголошена нагорода в близько 545 доларів.

    Теги: США поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули