Прокуратура Венесуели має намір звинуватити Гуайдо в держзраді



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Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого не визнає уряд Ніколаса Мадуро

Гуайдо знаходиться під слідством за відмову від «історичних претензій» південноамериканської країни на територію Ессекібо

Прокуратура Венесуели має намір висунути звинувачення лідеру опозиції Хуану Гуайдо в «державній зраді» за плани відмовитися від претензій на спірну територію, що належить сусідній Гаяні.

Про це повідомляє AFP.

Тимчасовий президент Венесуели, якого не визнає уряд Ніколаса Мадуро, знаходиться під слідством за відмову від «історичних претензій» південноамериканської країни на територію Ессекібо.

Справу відкрили на підставі аудіозапису, на якій ймовірний чиновник адміністрації США закликає радника Гуайдо «передати Ессекібо» компанії Exxon Mobil та іншим транснаціональним корпораціям.

Багата на природні ресурси територія площею 159 тисяч кв. км є предметом давнього територіального спору Венесуели і Гаяни. У 2015 році біля берегів Ессекібо були виявлені великі поклади нафти.

Якщо Венесуела поверне Ессекібо, то Гаяна втратить більше половини своєї території.

Джерело: Новое Время